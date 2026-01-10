Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb
Ekologiya
- 10 yanvar, 2026
- 18:09
Abşeron yarımadasında yanvarın 11-də gilavar küləyinin arabir güclənəcəyi gözlənilir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.
Qeyd edilib ki, bu da bəzi meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər.
