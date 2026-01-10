İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb

    Ekologiya
    • 10 yanvar, 2026
    • 18:09
    Abşeron yarımadasında yanvarın 11-də gilavar küləyinin arabir güclənəcəyi gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Qeyd edilib ki, bu da bəzi meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər.

    Завтра усиление ветра может вызвать беспокойство у метеочувствительных людей

