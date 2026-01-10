Завтра на ряде дорог Азербайджана снизится дальность видимости
Экология
- 10 января, 2026
- 17:36
Завтра на ряде дорог Азербайджана из-за погодных условий снизится дальность видимости.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В связи с туманной погодой видимость на магистральных автомобильных дорогах будет ограничена до 500-1000 м.
