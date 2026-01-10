Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Экология
    • 10 января, 2026
    • 17:36
    Завтра на ряде дорог Азербайджана снизится дальность видимости

    Завтра на ряде дорог Азербайджана из-за погодных условий снизится дальность видимости.

    Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    В связи с туманной погодой видимость на магистральных автомобильных дорогах будет ограничена до 500-1000 м.

    Азербайджан реконструкция дороги дальность видимости
    Yollarda görünüş 1000 metrədək məhdudlaşacaq

