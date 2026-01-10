Завтра на ряде дорог Азербайджана снизится дальность видимости

Завтра на ряде дорог Азербайджана из-за погодных условий снизится дальность видимости.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В связи с туманной погодой видимость на магистральных автомобильных дорогах будет ограничена до 500-1000 м.