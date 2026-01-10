İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Yollarda görünüş 1000 metrədək məhdudlaşacaq

    Ekologiya
    • 10 yanvar, 2026
    • 17:22
    Azərbaycanın avtomobil yollarında yanvarın 11-də müşahidə ediləcək vəziyyət açıqlanıb.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Belə ki, dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrədək məhdudlaşacağı ehtimalı var.

    Завтра на ряде дорог Азербайджана снизится дальность видимости

