Отменены рейсы между Тегераном и Ереваном
В регионе
- 10 января, 2026
- 18:32
На фоне масштабных протестов по всему Ирану отменены рейсы Тегеран-Ереван и в обратном направлении.
Как передает Report со ссылкой на "Спутник-Армения", об этом сообщила пресс-служба аэропорта "Звартноц".
По его данным, последний рейс из иранской столицы должен был приземлиться в 17:15 по времени армянской столицы. А самолет в Тегеран должен был вылететь в 18:15.
Напомним, что акции протеста в Иране продолжаются уже две недели. Причиной волнений стало обесценивание местной валюты и рост цен. По данным некоторых СМИ, в противостояниях с силовиками погибли более 210 человек.
Последние новости
19:11
Фото
В Гусаре завершился международный турнир по горнолыжному спортуИндивидуальные
18:59
Пакистан и США проводят совместные антитеррористические ученияДругие страны
18:47
Фицо: Словакия и США подпишут соглашение о сотрудничестве в атомной энергетикеДругие страны
18:32
Отменены рейсы между Тегераном и ЕреваномВ регионе
18:25
Президент Южной Кореи допустил, что частные лица направили БПЛА в КНДРДругие страны
18:16
Завтра усиление ветра может вызвать беспокойство у метеочувствительных людейЭкология
18:06
На востоке Китая на гонках пострадали 14 человекДругие страны
17:53
В Польше задержан мужчина, разбросавший навоз возле дома министраДругие страны
17:36