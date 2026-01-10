Отменены рейсы между Тегераном и Ереваном

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    • 10 января, 2026
    • 18:32
    На фоне масштабных протестов по всему Ирану отменены рейсы Тегеран-Ереван и в обратном направлении.

    Как передает Report со ссылкой на "Спутник-Армения", об этом сообщила пресс-служба аэропорта "Звартноц".

    По его данным, последний рейс из иранской столицы должен был приземлиться в 17:15 по времени армянской столицы. А самолет в Тегеран должен был вылететь в 18:15.

    Напомним, что акции протеста в Иране продолжаются уже две недели. Причиной волнений стало обесценивание местной валюты и рост цен. По данным некоторых СМИ, в противостояниях с силовиками погибли более 210 человек.

