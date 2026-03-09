Эрдоган: Все ведомства Турции находятся в состоянии готовности из-за ситуации в Иране

Все ведомства Турции находятся в состоянии повышенной готовности с тем, чтобы не допустить ее втягивания в кризис вокруг Ирана.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров, которое прошло под его председательством.

"Мы проанализировали различные сценарии на случай затягивания боевых действий и расширения географии конфликта. Все государственные учреждения Турции находятся в состоянии повышенной готовности для предотвращения вовлечения Турции в кризис вокруг Ирана", - сказал Эрдоган.

По его словам, на заседании также была проведена оценка возможных последствий конфликта в различных сферах - от экономики до торговли и безопасности границ. "Наша главная задача - уберечь нашу страну от этого пожара, обеспечить безопасность Турции и спокойствие 86 млн ее граждан", - подчеркнул турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что Турция предупредила Иран о последствиях ракетных ударов по его территории.