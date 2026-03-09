Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Эрдоган: Все ведомства Турции находятся в состоянии готовности из-за ситуации в Иране

    В регионе
    • 09 марта, 2026
    • 19:59
    Все ведомства Турции находятся в состоянии повышенной готовности с тем, чтобы не допустить ее втягивания в кризис вокруг Ирана.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров, которое прошло под его председательством.

    "Мы проанализировали различные сценарии на случай затягивания боевых действий и расширения географии конфликта. Все государственные учреждения Турции находятся в состоянии повышенной готовности для предотвращения вовлечения Турции в кризис вокруг Ирана", - сказал Эрдоган.

    По его словам, на заседании также была проведена оценка возможных последствий конфликта в различных сферах - от экономики до торговли и безопасности границ. "Наша главная задача - уберечь нашу страну от этого пожара, обеспечить безопасность Турции и спокойствие 86 млн ее граждан", - подчеркнул турецкий лидер.

    Эрдоган добавил, что Турция предупредила Иран о последствиях ракетных ударов по его территории.

    Турция Операция США и Израиля против Ирана Реджеп Тайип Эрдоган
    İrandakı vəziyyətlə əlaqədar Türkiyədə bütün qurumlar yüksək hazırlıq vəziyyətindədir
    All gov't institutions in Türkiye are on high alert due to situation in Iran
