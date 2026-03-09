Эрдоган: Мы выступаем против кровопролития

Воздушное пространство Турции защищается истребителями F-16, а системы противовоздушной обороны (ПВО) с 28 февраля также функционируют в непрерывном режиме.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, границы Турции охраняются 60-тысячным личным составом армии.

"4 марта ракета, выпущенная из Ирана и после пересечения воздушного пространства Ирака и Сирии направившаяся в сторону Турции, была нейтрализована НАТО. Все протесты по этому поводу были доведены до Ирана. Однако, несмотря на наши искренние предупреждения, до сих пор предпринимаются провокационные шаги, которые могут осложнить дружбу между нашими странами. Не должно возникать проблем, которые омрачат нашу многолетнюю историю соседства. Мы выступаем против кровопролития".