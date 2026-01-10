В Польше задержан мужчина, разбросавший навоз возле дома министра

В польском Замброве полиция задержала 35-летнего мужчину, подозреваемого в разливе навоза перед домом министра сельского хозяйства Стефана Краевского и угрозах уголовного характера.

Как передает Report, об этом сообщают польские СМИ.

Мужчина задержан и помещен под стражу полицией.

Инцидент произошел на фоне протестов польских фермеров против торгового соглашения ЕС с государствами МЕРКОСУР, которое было одобрено Советом ЕС в пятницу. Протесты проходили в Варшаве и других городах страны.