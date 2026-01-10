Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    В Польше задержан мужчина, разбросавший навоз возле дома министра

    Другие страны
    • 10 января, 2026
    • 17:53
    В Польше задержан мужчина, разбросавший навоз возле дома министра

    В польском Замброве полиция задержала 35-летнего мужчину, подозреваемого в разливе навоза перед домом министра сельского хозяйства Стефана Краевского и угрозах уголовного характера.

    Как передает Report, об этом сообщают польские СМИ.

    Мужчина задержан и помещен под стражу полицией.

    Инцидент произошел на фоне протестов польских фермеров против торгового соглашения ЕС с государствами МЕРКОСУР, которое было одобрено Советом ЕС в пятницу. Протесты проходили в Варшаве и других городах страны.

    Polşa­da nazirin evinin yaxınlığında peyin səpən kişi saxlanılıb

