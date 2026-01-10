В Польше задержан мужчина, разбросавший навоз возле дома министра
Другие страны
- 10 января, 2026
- 17:53
В польском Замброве полиция задержала 35-летнего мужчину, подозреваемого в разливе навоза перед домом министра сельского хозяйства Стефана Краевского и угрозах уголовного характера.
Как передает Report, об этом сообщают польские СМИ.
Мужчина задержан и помещен под стражу полицией.
Инцидент произошел на фоне протестов польских фермеров против торгового соглашения ЕС с государствами МЕРКОСУР, которое было одобрено Советом ЕС в пятницу. Протесты проходили в Варшаве и других городах страны.
Последние новости
18:16
Завтра усиление ветра может вызвать беспокойство у метеочувствительных людейЭкология
18:06
На востоке Китая на гонках пострадали 14 человекДругие страны
17:53
В Польше задержан мужчина, разбросавший навоз возле дома министраДругие страны
17:36
Завтра на ряде дорог Азербайджана снизится дальность видимостиЭкология
17:32
Генпрокурор Ирана пригрозил протестующим смертной казньюВ регионе
17:26
МВД Азербайджана: За минувшие сутки найдены пять пропавших без вестиПроисшествия
17:09
Санду: Молдова выражает солидарность с гражданами ИранаДругие страны
17:01
Синоптики предупредили об усилении ветра в АзербайджанеЭкология
16:46