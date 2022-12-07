Литва вслед за Латвией решила запретить вещание телеканала "Дождь"

Литовский регулятор принял решение о запрете на вещание в республике телеканала "Дождь" на основании решения Латвии о лишении лицензии на вещание.

Литовский регулятор принял решение о запрете на вещание в республике телеканала "Дождь" на основании решения Латвии о лишении лицензии на вещание.

Как передает Report, об этом ТАСС в среду сообщила представитель регулирующей деятельность телекомпаний и радиостанций подведомственной парламенту Литвы Комиссии по радио и телевидению Бируте Кершене.

"После того как Латвия прекратила действие лицензии телеканала "Дождь", те трансляторы в Литве, в эфире которых он был доступен, лишились юридических оснований для его ретрансляции. Она велась на основе латвийской лицензии", - сказала Кершене. Вещание телеканала в стране прекратится с 8 декабря.

"Дождь" в Литве могли смотреть исключительно пользователи кабельных сетей. Он был в пакете всего у 3 из более 50 операторов.

Проблемы у телеканала "Дождь" в Латвии начались вскоре после того, как ведущий Алексей Коростелев рассказал о помощи российским военнослужащим "с оснащением и элементарными удобствами на фронте". Позже руководство канала опровергло слова журналиста и прекратило сотрудничество с ним.