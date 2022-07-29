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Литва, Латвия и Новая Зеландия готовы поддержать иск Киева о геноциде в Украине

Литва, Латвия и Новая Зеландия готовы поддержать иск Киева о геноциде в Украине Международный суд ООН (ICJ) объявил, что Литва, Латвия и Новая Зеландия готовы поддержать иск Киева против Москвы о геноциде в Украине.
Другие страны
29 июля 2022 г. 15:58
Литва, Латвия и Новая Зеландия готовы поддержать иск Киева о геноциде в Украине

Международный суд ООН (ICJ) объявил, что Литва, Латвия и Новая Зеландия готовы поддержать иск Киева против Москвы о геноциде в Украине.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом говорится в заявлении ICJ.

Три страны заявили о готовности присоединиться к процессу о совершении Россией геноцида в отношении украинского народа.

В суде напомнили, что и другие страны, чьи интересы затрагиваются, могут присоединиться к судебным процессам между другими государствами.

Три государства, являющиеся участниками Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Нью-Йорк, 9 декабря 1948 г.), готовы присоединиться к иску, говорится в сообщении.

Государства, которые получат право на участие в судебном процессе, смогут выступать с заявлениями на слушаниях, излагать замечания и выдвигать требования.

Международный суд ООН попросил Киев и Москву представить позицию относительно обращения трех стран.

ICJ 16 марта 2022 года постановил, что "Россия должна немедленно прекратить "военную операцию" на территории Украины".

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Версия на английском языке Lithuania, Latvia, New Zealand ready to support Kyiv's claim of genocide in Ukraine

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