Лидеры США и Южной Кореи обсудят вопросы возобновления диалога с КНДР

Встреча состоится в Вашингтоне в конце мая

Республика Корея и США продолжат тесно сотрудничать по вопросам, связанным с ракетно-ядерной проблемой КНДР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил 10 мая президент страны Мун Чжэ Ин в специальном обращении к гражданам по случаю четвертой годовщины пребывания у власти.

Отметив необходимость оживления находящегося в тупике межкорейского мирного процесса, Мун Чжэ Ин подтвердил приверженность тесному взаимодействию с президентом США Джо Байденом, выразив надежду на то, что его первая личная встреча с главой Белого дома в конце мая принесет "важные результаты".

"Мы изучим возможности восстановления диалога между Югом и Севером, а также Северной Кореей и США, после чего снова сделаем шаг к миру и сотрудничеству", - заявил южнокорейский лидер. При этом он подчеркнул, что в последний год своего пребывания у власти не будет "проявлять нетерпение или пытаться подгонять" мирный процесс.

Мун Чжэ Ин посетит Вашингтон 21 мая.