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Лидеры США и Китая обсудили ядерный вопрос Ирана и КНДР

Лидеры США и Китая обсудили ядерный вопрос Ирана и КНДР Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи по видеосвязи обсудили вопрос Афганистана, ядерную проблему Ирана и КНДР. Как передает Report со ссылкой на "Синьхуа", об этом заявили в Белом доме.
Другие страны
16 ноября 2021 г. 09:39
Лидеры США и Китая обсудили ядерный вопрос Ирана и КНДР

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи по видеосвязи обсудили вопрос Афганистана, ядерную проблему Ирана и КНДР. Как передает Report со ссылкой на "Синьхуа", об этом заявили в Белом доме.

Байден на встрече с Си Цзиньпином выразил озабоченность действиями Китая, касающимися Тибета и Гонконга.

Это первая встреча двух лидеров с момента вступления Джо Байдена в должность президента США в январе 2021 года. Ранее главы государств обменивались посланиями и телефонными звонками. Последний телефонный разговор между Байденом и Си Цзиньпином состоялся 10 сентября 2021 года.

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