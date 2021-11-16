Лидеры США и Китая обсудили ядерный вопрос Ирана и КНДР

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи по видеосвязи обсудили вопрос Афганистана, ядерную проблему Ирана и КНДР. Как передает Report со ссылкой на "Синьхуа", об этом заявили в Белом доме.

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи по видеосвязи обсудили вопрос Афганистана, ядерную проблему Ирана и КНДР. Как передает Report со ссылкой на "Синьхуа", об этом заявили в Белом доме.

Байден на встрече с Си Цзиньпином выразил озабоченность действиями Китая, касающимися Тибета и Гонконга.

Это первая встреча двух лидеров с момента вступления Джо Байдена в должность президента США в январе 2021 года. Ранее главы государств обменивались посланиями и телефонными звонками. Последний телефонный разговор между Байденом и Си Цзиньпином состоялся 10 сентября 2021 года.