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    Лидеры G7 призвали Россию "прекратить дестабилизирующее поведение"

    Главы семи государств заявили о готовности принять дополнительные ограничительные меры против России

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Лидеры G7 призвали РФ "прекратить дестабилизирующее поведение" и пригрозили новыми ответными мерами.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в итоговом коммюнике саммита группы.

    "Мы призываем Россию прекратить своё дестабилизирующее поведение, подрывание демократических систем и поддержку сирийского режима", — говорится в документе.

    Главы семи государств заявили о готовности "принять дополнительные ограничительные меры" против России. "Группа семи" также поддержала Великобританию в том, что за отравлением в Солсбери, по их мнению, стоит Москва.

    Тем не менее, лидеры договорились продолжать взаимодействие с Россией в решении региональных кризисов и глобальных вызовов, когда "это в наших интересах".

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