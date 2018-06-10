Лидеры G7 призвали Россию "прекратить дестабилизирующее поведение"

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Лидеры G7 призвали РФ "прекратить дестабилизирующее поведение" и пригрозили новыми ответными мерами.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в итоговом коммюнике саммита группы.

"Мы призываем Россию прекратить своё дестабилизирующее поведение, подрывание демократических систем и поддержку сирийского режима", — говорится в документе.

Главы семи государств заявили о готовности "принять дополнительные ограничительные меры" против России. "Группа семи" также поддержала Великобританию в том, что за отравлением в Солсбери, по их мнению, стоит Москва.

Тем не менее, лидеры договорились продолжать взаимодействие с Россией в решении региональных кризисов и глобальных вызовов, когда "это в наших интересах".