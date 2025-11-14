Лидер КНР встретился с королем Таиланда
Другие страны
- 14 ноября, 2025
- 10:03
Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу встретился с королем Таиланда Маха Вачиралонгкорн.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.
Король Таиланда будет находиться в Китае с 14 по 19 ноября.
