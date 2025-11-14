Çin lideri Tailand kralı ilə görüşüb
Digər ölkələr
- 14 noyabr, 2025
- 10:11
Çin sədri Si Cinpin bu gün Tailand kralı Maha Vaçiralonqkornla görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sinxua" agentliyi məlumat yayıb.
Tailand kralı noyabrın 14-19-da Çində səfərdə olacaq.
