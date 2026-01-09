İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Rəşad Nəbiyev Şabran Cüdo Təlim Mərkəzinə baxış keçirib

    Fərdi
    • 09 yanvar, 2026
    • 22:48
    Rəşad Nəbiyev Şabran Cüdo Təlim Mərkəzinə baxış keçirib

    Azərbaycan Cüdo Federasiyasının prezidenti Rəşad Nəbiyev yeni fəaliyyətə başlamış Şabran Cüdo Təlim Mərkəzinə baxış keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə federasiya rəhbəri sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

    Bildirilib ki, səfər zamanı məşqçilər və cüdoçularla görüş keçirilib, bölgədə idmançılar üçün yaradılan şəraitlə yaxından tanış olunub.

    Qeyd edilib ki, sözügedən idman növünün daha da populyarlaşdırılması məqsədilə yeni cüdo zallarının istifadəyə verilməsi istiqamətində işlər davam etdiriləcək.

    Rəşad Nəbiyev Azərbaycan Cüdo Federasiyası Şabran Cüdo Təlim Mərkəzi

