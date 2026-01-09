AK rəhbəri: Aİ-MERCOSUR sazişi siyasi əməkdaşlıq üçün də baza olacaq
MERCOSUR ilə ticarət sazişi 60 min avropalı ixracatçıya - onların yarısı kiçik və orta müəssisələrdir - ildə təxminən 4 milyard avro ixrac rüsumlarına qənaət etməyə və sadələşdirilmiş gömrük prosedurlarından istifadə etməyə imkan verəcək.
"Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula fon der Lyayen bunu Avropa İttifaqı Şurasının cümə günü axşamı sözügedən Cənubi Amerika bloku ilə azad ticarət sazişinin imzalanmasını təsdiqləməsi ilə əlaqədar bəyan edib.
"Xüsusilə əhəmiyyətli olan odur ki, bu saziş şirkətlərimizə mühüm xammal materiallarına daha yaxşı çıxış təmin edəcək", - deyə fon der Lyayen bildirib və əlavə edib ki, bunun yaxın zamanda imzalanmasını səbirsizliklə gözləyir.
Onun sözlərinə görə, müqavilə MERCOSUR tərəfdaşları ilə ticarət və əməkdaşlıqda "yeni bir dövr" açır və Latın Amerikası ilə münasibətlərin möhkəmliyini göstərir.
Saziş nəticəsində 700 milyon istehlakçını əhatə edən bazar formalaşır – bu, dünyanın ən böyük azad ticarət zonasıdır. Fon der Lyayenin fikrincə, bu saziş bütün iştirakçılar üçün faydalıdır, biznes üçün daha çox imkan yaradır və Avropanın strateji sahələrə investisiyalarını stimullaşdırır.
"Gözlənilir ki, 2040-cı ilə qədər Aİ-nin MERCOSUR-a ixracı, demək olar, 50 milyard avro artacaq, əks istiqamətdə artım isə təxminən 9 milyard olacaq", - o bildirib.
Bundan əlavə, bu razılaşmalar Avropa ilə blok ölkələri arasında siyasi dialoq üçün əsas yaradır, münasibətləri möhkəmləndirir və fəaliyyətlərin daha yaxşı uzlaşdırılmasına imkan verir.
Sazişin 12 yanvar tarixində hazırda MERCOSUR-a sədrlik edən Paraqvayda imzalanacağı gözlənilir. Blokun iştirakçıları arasında Paraqvayla yanaşı, Argentina, Braziliya və Uruqvay da var.