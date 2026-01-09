Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Глава ЕК: Соглашение ЕС-MERCOSUR станет базой и для политического сотрудничества

    Другие страны
    • 09 января, 2026
    • 22:47
    Глава ЕК: Соглашение ЕС-MERCOSUR станет базой и для политического сотрудничества

    Торговое соглашение с MERCOSUR позволит 60 000 европейских экспортеров, половина из которых малые и средние предприятия, сэкономить около 4 млрд евро в год на экспортных пошлинах и воспользоваться упрощенными таможенными процедурами.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в связи с одобрением в пятницу вечером Советом Евросоюза подписания договора о свободной торговле с этим крупным Южноамериканским блоком.

    "Что особенно важно, это соглашение также обеспечит нашим компаниям лучший доступ к важнейшим сырьевым материалам", - заявила фон дер Ляйен, добавив, что с "нетерпением ждет его подписания в ближайшее время".

    По словам главы ЕК, договор знаменует "новую эру" торговли и сотрудничества с партнерами из MERCOSUR и свидетельствует о прочности отношений с Латинской Америкой.

    Благодаря соглашению создается рынок с 700 миллионами потребителей - крупнейшая зона свободной торговли в мире. По мнению фон дер Ляйен, оно выгодно для всех участников, создавая больше возможностей для бизнеса и стимулируя европейские инвестиции в стратегические секторы. "Ожидается, что к 2040 году экспорт ЕС в MERCOSUR вырастет почти на 50 млрд евро, а обратный рост составит около 9 млрд"- сказала она.

    Кроме того, эти договоренности, создают основу для политического диалога, которая укрепит отношения между Европой и странами блока и позволит лучше согласовывать свои действия.

    Соглашение, как ожидается, будет подписано 12 января в Парагвае, который в настоящее время председательствует в MERCOSUR. Участниками блока, помимо Парагвая, также являются Аргентина, Бразилия и Уругвай.

    MERCOSUR Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен
    AK rəhbəri: Aİ-MERCOSUR sazişi siyasi əməkdaşlıq üçün də baza olacaq

    Последние новости

    23:08

    ISW: Для подавления протестов в Иране были задействованы силы КСИР

    В регионе
    23:00

    Financial Times: Гренландия может провести переговоры с США без участия Дании

    Другие страны
    22:53

    Посол: Среди членов экипажа судна Bella 1 есть граждане Украины

    Другие страны
    22:47

    Глава ЕК: Соглашение ЕС-MERCOSUR станет базой и для политического сотрудничества

    Другие страны
    22:26

    Дюжаррик: ООН внимательно следит за событиями в Иране

    В регионе
    21:48
    Фото

    В торговом центре "Кидобани" в Тбилиси возник пожар

    В регионе
    21:42

    В Гядабейе в ДТП с грузовиком погиб человек

    Происшествия
    21:39

    Лидеры евротройки обсудили ситуацию в Иране

    Другие страны
    21:28

    В чемпионате Азербайджане завершились соревнования по греко-римской борьбе

    Индивидуальные
    Лента новостей