Глава ЕК: Соглашение ЕС-MERCOSUR станет базой и для политического сотрудничества

Торговое соглашение с MERCOSUR позволит 60 000 европейских экспортеров, половина из которых малые и средние предприятия, сэкономить около 4 млрд евро в год на экспортных пошлинах и воспользоваться упрощенными таможенными процедурами.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в связи с одобрением в пятницу вечером Советом Евросоюза подписания договора о свободной торговле с этим крупным Южноамериканским блоком.

"Что особенно важно, это соглашение также обеспечит нашим компаниям лучший доступ к важнейшим сырьевым материалам", - заявила фон дер Ляйен, добавив, что с "нетерпением ждет его подписания в ближайшее время".

По словам главы ЕК, договор знаменует "новую эру" торговли и сотрудничества с партнерами из MERCOSUR и свидетельствует о прочности отношений с Латинской Америкой.

Благодаря соглашению создается рынок с 700 миллионами потребителей - крупнейшая зона свободной торговли в мире. По мнению фон дер Ляйен, оно выгодно для всех участников, создавая больше возможностей для бизнеса и стимулируя европейские инвестиции в стратегические секторы. "Ожидается, что к 2040 году экспорт ЕС в MERCOSUR вырастет почти на 50 млрд евро, а обратный рост составит около 9 млрд"- сказала она.

Кроме того, эти договоренности, создают основу для политического диалога, которая укрепит отношения между Европой и странами блока и позволит лучше согласовывать свои действия.

Соглашение, как ожидается, будет подписано 12 января в Парагвае, который в настоящее время председательствует в MERCOSUR. Участниками блока, помимо Парагвая, также являются Аргентина, Бразилия и Уругвай.