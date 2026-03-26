Лидер хуситов: "Ансар Аллах" готова вступить в боевые действия на Ближнем Востоке
Другие страны
- 26 марта, 2026
- 21:04
Группировка "Ансар Аллах" готова вступить в войну на ближнем Востоке, если того потребуют обстоятельства.
Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом заявил лидер хуситов Абдул-Малик аль-Хуси.
"При возникновении необходимости дать военный ответ мы вмешаемся без промедления, как мы делали в предыдущих фазах конфликта", - сказал он.
Ранее в Иране пригрозили перекрытием Баб-эль-Мандебского пролива, который является важным ключевым узлом для мировой торговли. Министерство транспорта США тем временем опубликовало предупреждение о том, что хуситы могут возобновить атаки в этом проливе.
21:23
МИД: Турция расследует атаку на танкер ALTURA в Черном мореВ регионе
21:17
Канада ввела новые санкции против судов "теневого флота" РФДругие страны
21:04
Лидер хуситов: "Ансар Аллах" готова вступить в боевые действия на Ближнем ВостокеДругие страны
20:47
В Баку 70-летнего мужчину застрелили из охотничьего ружья, подозреваемый задержанПроисшествия
20:38
Трамп допустил получение доступа к иранской нефти по итогам военной операцииДругие страны
20:29
В военной части в Армении произошло нападениеВ регионе
20:14
В Нью-Йорке началось второе судебное заседание по делу МадуроДругие страны
20:09
Арагчи: Слова и действия американцев расходятсяВ регионе
19:59