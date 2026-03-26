Лидер хуситов: "Ансар Аллах" готова вступить в боевые действия на Ближнем Востоке

Группировка "Ансар Аллах" готова вступить в войну на ближнем Востоке, если того потребуют обстоятельства.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом заявил лидер хуситов Абдул-Малик аль-Хуси.

"При возникновении необходимости дать военный ответ мы вмешаемся без промедления, как мы делали в предыдущих фазах конфликта", - сказал он.

Ранее в Иране пригрозили перекрытием Баб-эль-Мандебского пролива, который является важным ключевым узлом для мировой торговли. Министерство транспорта США тем временем опубликовало предупреждение о том, что хуситы могут возобновить атаки в этом проливе.