В Иране пригрозили закрытием Баб-эль-Мандебского пролива

Баб-эль-Мандебский пролив также будет перекрыт в случае наземного вторжения на территорию Ирана.

Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ со ссылкой на военный источник.

"Баб-эль-Мандебский пролив считается одним из стратегически важных проливов мира, и Иран обладает как волей, так и возможностями создать для него вполне реальную угрозу; поэтому, если американцы хотят глупыми действиями решить проблему Ормузского пролива, пусть будут осторожными, чтобы не добавлять к своим проблемам и затруднительному положению еще один пролив", - сказал он.

По его словам, Иран полностью готов к эскалации ситуации: "Если противник сомневается и не может извлечь уроки из своего опыта, он может еще раз испытать нас, как в случае с (атаками на иранский район) Асалуйе и другими инцидентами".