Tasnim: İran Babül-Məndəb boğazı üçün real təhlükə yarada bilər
Region
- 25 mart, 2026
- 21:13
İran adalarına qarşı hərbi əməliyyatlar başlanarsa və ya münaqişə başqa cür məcra alarsa, Tehran digər cəbhə aça və ya Babül-Məndəb boğazı üçün real təhlükə yarada bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın hərbi mənbəyi "Tasnim" xəbər agentliyinə bildirib.
"Əgər düşmən İran adalarında və ya torpaqlarımızın başqa yerlərində hərbi əməliyyatlar aparmaq və ya Fars körfəzindəki dəniz əməliyyatları vasitəsilə İrana zərər vermək istəsə, biz onun üçün başqa cəbhələr açacağıq", - deyə o əlavə edib.
Onun sözlərinə görə, Babül-Məndəb boğazı dünyanın strateji boğazlarından biri hesab olunur və İran ona çox real təhlükə yaratmaq qabiliyyətinə malikdir.
Son xəbərlər
21:27
Video
Biləsuvarda yol qəzasında xəsarət alanların səhhəti məlum olub - YENİLƏNİBHadisə
21:13
Tasnim: İran Babül-Məndəb boğazı üçün real təhlükə yarada bilərRegion
20:51
İsrailin Livana hücumları nəticəsində ölənlərin sayı 1100 nəfərə yaxınlaşırDigər ölkələr
20:37
Azərbaycanın gənc tennisçiləri Avrasiya Liqasında yarışacaqKomanda
20:25
Quterreş ABŞ, İsrail və İranı hərbi əməliyyatları dayandırmağa çağırıbDigər ölkələr
20:13
BMT-nin Baş katibi Yaxın Şərqə şəxsi nümayəndə təyin edibDigər ölkələr
20:00
"Xatəm əl-Ənbiya": İran Yaxın Şərqdəki bütün ABŞ bazalarını məhv edibRegion
19:54
AK "SAFE" proqramı çərçivəsində Çexiya və Fransa üçün maliyyələşdirməni təsdiqləyibDigər ölkələr
19:43