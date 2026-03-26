Husilərin lideri: "Ənsar Allah" Yaxın Şərqdəki hərbi əməliyyatlara qoşulmağa hazırdır
- 26 mart, 2026
- 21:28
"Ənsar Allah" qruplaşması hadisələrin gedişindən asılı olaraq Yaxın Şərqdəki müharibəyə qoşulmağa hazırdır.
"Report" "Al Jazeera"ya istinadən xəbər verir ki, bunu husilərin lideri Əbdülməlik əl-Husi bəyan edib.
"Hərbi cavab vermək zərurəti yarandıqda münaqişənin əvvəlki mərhələlərində etdiyimiz kimi, yubanmadan müdaxilə edəcəyik", - deyə o bildirib.
İran daha əvvəl qlobal ticarətin əsas mərkəzi olan Babül-Məndəb boğazını bağlamaqla hədələmişdi. Eyni zamanda, ABŞ Nəqliyyat Nazirliyi husilərin boğazda hücumları bərpa edə biləcəyi barədə xəbərdarlıq etmişdi.
21:19
Foto
ABŞ rəsmisi ilə Gürcüstanın Orta Dəhlizdə rolunun gücləndirilməsi müzakirə olunubRegion
21:10
Türkiyə XİN: Qara dənizdə "ALTURA" neft tankerinə edilən dron hücumu araşdırılırRegion
21:04
Tramp hərbi əməliyyat nəticəsində İran neftinə çıxış əldə olunmasını mümkün hesab edibDigər ölkələr
20:54
Ermənistanda üç hərbçi bıçaqlanıbRegion
20:48
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyunlar keçirilibKomanda
20:37
Nyu-Yorkda Maduronun işi üzrə ikinci məhkəmə prosesi başlayıbDigər ölkələr
20:30
Zirə qəsəbəsində 70 yaşlı kişi ov tüfəngi ilə öldürülüb, saxlanılan varHadisə
20:11