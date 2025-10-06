Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Макрон одобрил отставку Лекорню

    Другие страны
    • 06 октября, 2025
    • 11:53
    Макрон одобрил отставку Лекорню

    Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, который проработал на этой должности всего 27 дней, подал президенту Эмманюэлю Макрону прошение об отставке.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Le Figaro.

    Сообщается, что Макрон уже одобрил его отставку.

    Отметим, что оппозиционные партии заявили о намерении выступить за вынесение вотума недоверия новому правительству во главе с Лекорню.

    Эмманюэль Макрон Франция отставка Себастьен Лекорню
    Makron Baş nazirin istefasını təsdiq edib
    Macron approves Lecornu's resignation

    Последние новости

    12:10

    Ряд оппозиционеров в Грузии обвинили в призывах к свержению власти

    В регионе
    12:09

    Казначейские органы выполнили более 1 млн платежных поручений за 9 месяцев

    Финансы
    12:09

    ХАМАС встретится с посредниками в Каире перед переговорами с Израилем в Шарм-эш-Шейхе

    Другие страны
    12:01

    Число активных плательщиков НДС в Азербайджане увеличилось на 7,7%

    Финансы
    12:00
    Фото

    В Сумгайыте обнаружены боеприпасы - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    11:55

    Полиция в Губе изъяла из незаконного оборота около 8 кг марихуаны и героина

    Происшествия
    11:54

    Суд смягчил приговор спортсменам, напавшим на офицера Госпогранслужбы

    Происшествия
    11:53

    Макрон одобрил отставку Лекорню

    Другие страны
    11:52

    В Германии отложили голосование за закон о военной службе из-за разногласий в коалиции

    Другие страны
    Лента новостей