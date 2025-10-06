Макрон одобрил отставку Лекорню

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, который проработал на этой должности всего 27 дней, подал президенту Эмманюэлю Макрону прошение об отставке.

Как передает Report, об этом сообщает издание Le Figaro.

Сообщается, что Макрон уже одобрил его отставку.

Отметим, что оппозиционные партии заявили о намерении выступить за вынесение вотума недоверия новому правительству во главе с Лекорню.