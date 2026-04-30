В Армении экс-замминистра обороны предъявлены обвинения по делу о коррупции

Бывшему заместителю министра обороны Армении и экс-заместителю министра по чрезвычайным ситуациям Ара Назаряну предъявлены обвинения в рамках антикоррупционного расследования.

Как сообщает Report со ссылкой на армянскую газету "Грапарак", обвинение выдвинуто в рамках уголовного производства, расследуемого Антикоррупционным комитетом Армении.

По данным издания, Назарян проходит обвиняемым по делу вместе с рядом военнослужащих. Расследование связано с процессом предоставления квартир Министерством обороны Армении.

Отмечается, что в последние годы Назарян исчез из поля зрения общественности, и его нынешняя деятельность неизвестна.

Ара Назарян занимал должность заместителя министра обороны Армении в 2007–2017 годах, а в 2017–2020 годах был заместителем министра по чрезвычайным ситуациям.