Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    В Армении экс-замминистра обороны предъявлены обвинения по делу о коррупции

    В регионе
    • 30 апреля, 2026
    • 10:22
    В Армении экс-замминистра обороны предъявлены обвинения по делу о коррупции

    Бывшему заместителю министра обороны Армении и экс-заместителю министра по чрезвычайным ситуациям Ара Назаряну предъявлены обвинения в рамках антикоррупционного расследования.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянскую газету "Грапарак", обвинение выдвинуто в рамках уголовного производства, расследуемого Антикоррупционным комитетом Армении.

    По данным издания, Назарян проходит обвиняемым по делу вместе с рядом военнослужащих. Расследование связано с процессом предоставления квартир Министерством обороны Армении.

    Отмечается, что в последние годы Назарян исчез из поля зрения общественности, и его нынешняя деятельность неизвестна.

    Ара Назарян занимал должность заместителя министра обороны Армении в 2007–2017 годах, а в 2017–2020 годах был заместителем министра по чрезвычайным ситуациям.

    Армения Минобороны Армении Ара Назарян Антикоррупционный комитет
    Ermənistanın keçmiş müdafiə nazirinin müavininə qarşı antikorrupsiya ittihamı irəli sürülüb

