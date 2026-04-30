    Цены на Brent достигли $123,86 за баррель

    Цены на Brent достигли $123,86 за баррель

    Цены на нефть утром в четверг продолжают уверенно расти после резкого скачка днем ранее.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

    Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:02 мск (9:02 по Баку) достигла $123,86 за баррель, что на $5,83 (4,94%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. Накануне Brent подорожала сразу на $6,77 (6,1%), до $118,03 за баррель.

    При этом июньские контракты завершают обращение по итогам торгов в четверг. Более ликвидные июльские фьючерсы также демонстрируют рост - на $2,94 (2,63%), до $113,35 за баррель.

    Фьючерсы на WTI с поставкой в июне на электронных торгах NYMEX прибавили $2,5 (2,34%), поднявшись до $109,38 за баррель. По итогам предыдущей сессии американская нефть выросла в цене на $6,95 (7%) - до $106,88 за баррель.

    Ключевым фактором, определяющим динамику нефтяного рынка, по-прежнему остается ситуация на Ближнем Востоке: переговоры по урегулированию американо-иранского конфликта фактически зашли в тупик.

    Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что отклонил предложение Ирана по открытию Ормузского пролива и намерен сохранять морскую блокаду до достижения договоренностей с Тегераном по его ядерной программе.

    Brent prices reach $123.86 per barrel

