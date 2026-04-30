    Чистая прибыль Azəraqrartikinti сократилась почти на 30%

    ОАО Azəraqrartikinti завершило 2025 год с чистой прибылью в размере 886 тыс. манатов, что на 29,6% меньше по сравнению с 2024 годом.

    Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет ОАО, в прошлом году доналоговая прибыль Azəraqrartikinti составила 1,108 млн манатов (на 30% меньше по сравнению с предыдущим годом), а выплаты по налогу на прибыль - 222 тыс. манатов (на 29,5% меньше).

    По состоянию на 1 января текущего года активы Azəraqrartikinti составили 48,813 млн манатов, что на 22,2% меньше в годовом сравнении. За отчетный период обязательства компании сократились в 2,6 раза - до 8,083 млн манатов, а балансовый капитал снизился на 2,7% - до 40,730 млн манатов.

    Azəraqrartikinti был создан в 1998 году на базе управления Başkolxozlararasıtikinti, функционировавшего с 1961 года. Его уставный капитал составляет 2,292 млн манатов. Акционерное общество было исполнителем ряда государственных заказов.

    "Azəraqrartikinti"nin xalis mənfəəti 30 %-ə yaxın azalıb

