    "Azəraqrartikinti"nin xalis mənfəəti 30 %-ə yaxın azalıb

    • 30 aprel, 2026
    • 09:43
    Azəraqrartikintinin xalis mənfəəti 30 %-ə yaxın azalıb

    "Azəraqrartikinti" ASC 2025-ci ili 886 min manat xalis mənfəətlə başa vurub.

    "Report" səhmdar cəmiyyətinin maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 29,6 % azdır.

    Ötən il "Azəraqrartikinti"nin vergiyəqədərki mənfəəti 1,108 milyon manat (əvvəlki ilə nisbətən 30 % az), mənfəət vergisi ödəmələri isə 222 min manat (29,5 % az) təşkil edib.

    Bu il yanvarın 1-nə "Azəraqrartikinti"nin aktivləri 48,813 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 22,2 % azdır. Hesabat dövründə şirkətin öhdəlikləri 2,6 dəfə azalaraq 8,083 milyon manata, balans kapitalı isə 2,7 % azalaraq 40,730 milyon manata düşüb.

    Xatırladaq ki, "Azəraqrartikinti" 1961-ci ildən fəaliyyət göstərən "Başkolxozlararasıtikinti" İdarəsinin bazasında 1998-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 2,292 milyon manatdır. Şirkət bir sıra dövlət sifarişlərində icraçı olub.

    Azəraqrartikint ASC Maliyyə hesabatı
    Чистая прибыль Azəraqrartikinti сократилась почти на 30%

