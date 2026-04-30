"Azəraqrartikinti"nin xalis mənfəəti 30 %-ə yaxın azalıb
- 30 aprel, 2026
- 09:43
"Azəraqrartikinti" ASC 2025-ci ili 886 min manat xalis mənfəətlə başa vurub.
"Report" səhmdar cəmiyyətinin maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 29,6 % azdır.
Ötən il "Azəraqrartikinti"nin vergiyəqədərki mənfəəti 1,108 milyon manat (əvvəlki ilə nisbətən 30 % az), mənfəət vergisi ödəmələri isə 222 min manat (29,5 % az) təşkil edib.
Bu il yanvarın 1-nə "Azəraqrartikinti"nin aktivləri 48,813 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 22,2 % azdır. Hesabat dövründə şirkətin öhdəlikləri 2,6 dəfə azalaraq 8,083 milyon manata, balans kapitalı isə 2,7 % azalaraq 40,730 milyon manata düşüb.
Xatırladaq ki, "Azəraqrartikinti" 1961-ci ildən fəaliyyət göstərən "Başkolxozlararasıtikinti" İdarəsinin bazasında 1998-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 2,292 milyon manatdır. Şirkət bir sıra dövlət sifarişlərində icraçı olub.