İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Makron Baş nazirin istefasını təsdiq edib

    Digər ölkələr
    • 06 oktyabr, 2025
    • 11:56
    Makron Baş nazirin istefasını təsdiq edib

    Fransanın Baş naziri Sebastyan Lekornyu Prezidentə istefa ərizəsini verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Le Figaro" məlumat yayıb.

    Prezident Emmanuel Makron artıq onun istefasını təsdiqləyib.

    baş nazir Sebastyan Lekornyu Emmanuel Makron istefa
    Макрон одобрил отставку Лекорню
    Macron approves Lecornu's resignation

    Son xəbərlər

    13:04

    Naxçıvanda 9 musiqi məktəbinin adı dəyişdirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    13:01

    Ukraynalı gimnast 20 yaşında vəfat edib

    Fərdi
    13:01

    Gəncədə avtomobil piyadaları vurub, ölən var

    Hadisə
    12:56

    Şimali Kiprin Prezidenti Azərbaycana gəlib

    Xarici siyasət
    12:55

    Fransanın Baş nazirinin istefasından sonra avro ucuzlaşıb

    Maliyyə
    12:49

    Azərbaycan Türkiyədən havalandırma sistemlərinin idxalına çəkdiyi xərci 4 % azaldıb

    Maliyyə
    12:47

    Bərdədə pendir sexində partlayışla bağlı cinayət işi başlanıb

    Hadisə
    12:47

    "Monako" baş məşqçisi ilə yollarını ayıra bilər

    Futbol
    12:47

    Ötən həftə 1 432 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti