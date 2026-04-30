В Баку стартует Кубок Европы по художественной гимнастике
Сегодня в Баку стартует Кубок Европы по художественной гимнастике.
Как сообщает Report, соревнования на Национальной гимнастической арене начнутся в 12:00.
В ходе турнира спортсменки продемонстрируют свои навыки в групповых и индивидуальных программах.
Наряду с представителями Азербайджана, в соревнованиях примут участие также гимнастки из 30 стран и нейтральные спортсменки.
Кубок Европы завершится 3 мая.
