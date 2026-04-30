Bakıda bədii gimnastika üzrə Avropa Kuboku start götürür
Fərdi
- 30 aprel, 2026
- 09:43
Bakıda bədii gimnastika üzrə Avropa Kubokuna bu gün start veriləcək.
"Report" xəbər verir ki, Milli Gimnastika Arenasındakı yarış saat 12:00-da başlayacaq.
İdmançılar turnir ərzində qrup və fərdi proqramlarda bacarıqlarını göstərəcəklər.
Yarışda Azərbaycan təmsilçiləri ilə birlikdə 30 ölkə və neytral idmançılar çıxış edəcəklər.
Avropa Kuboku mayın 3-də başa çatacaq.
