Во Франции определилась часть нового состава правительства

Первая часть нового состава правительства Франции, предложенного премьер-министром Себастьеном Лекорню, была утверждена президентом страны и объявлена спустя месяц после отставки прежнего главы кабмина.

Как сообщает Report, список министров нового правительства огласил со ступеней Елисейского дворца генеральный секретарь президента республики Эмманюэль Мулен.

Одним из наиболее заметных изменений стало назначение на пост министра обороны бывшего министра экономики и финансов Брюно Ле Мэра. В прошлом Ле Мэр на протяжении семи лет возглавлял министерство экономики и финансов (2017-2024 гг.). До этого с 2009 по 2012 год был министром по делам сельского хозяйства, а также госсекретарем по европейским делам при МИД страны (2008-2009 гг.). После отставки в 2024 году он читал лекции в университете Лозанны (Швейцария).

В то же время несколько ключевых министерств сохранят своих прежних руководителей: МВД республики продолжит возглавлять представитель "Республиканцев" Брюно Ретайо, МИД остается за Жан-Ноэлем Барро, а министерство юстиции все также будет возглавлять один из давних соратников нынешнего президента Жеральд Дарманен. Также сохранят свои посты Рашида Дати (министр культуры), Катрин Вотрен (министр здравоохранения), Анни Женевар (министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета).