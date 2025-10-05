Fransada yeni hökumətə daxil olan bəzi nazirlərin adları bəlli olub
- 05 oktyabr, 2025
- 22:19
Baş nazir Sebastian Lekornu tərəfindən təklif edilən Fransanın yeni hökumətinin bəzi nazirləri ölkə prezidenti Emmanuel Makron tərəfindən təsdiqlənib.
"Report" xəbər verir ki, yeni hökumətin nazirlərinin siyahısını Yelisey sarayının pilləkənlərindən prezidentin baş katibi Emmanuel Mulin elan edib.
Ən diqqətçəkən dəyişikliklərdən biri keçmiş iqtisadiyyat və maliyyə naziri Bryuno Le Merin müdafiə naziri təyin edilməsi olub.
Eyni zamanda, bir neçə əsas nazirliyin rəhbərləri dəyişməyib. Belə ki, daxili işlər naziri Bryuno Retayo, xarici işlər naziri Jan-Noel Barrot və ədliyyə naziri Jerald Darmanin öz postlarında qalacaqlar. Raşida Dati (mədəniyyət naziri), Ketrin Votren (səhiyyə naziri) və Anni Jenevar (kənd təsərrüfatı və ərzaq suverenliyi naziri) da öz vəzifələrini qoruyacaqlar.
Yeni hökumətin siyahısının birinci hissəsinə baş nazirdən tələb etmədən öz fərmanlarını vermək səlahiyyətinə malik olan beş dövlət naziri (baş nazirin müavinləri) daxil olmaqla 18 ad var.
Vəzifələrini qoruyacaq Elizabet Born (milli təhsil, ali təhsil və tədqiqat naziri) və Manuel Valls (xarici ərazilər naziri), həmçinin Daxili İşlər və Ədliyyə Nazirliklərinin rəhbərləri ilə yanaşı, bu səlahiyyətlər silahlı qüvvələr nazirinə də şamil ediləcək.
Qalan vəzifələr aşağıdakı kimi bölüşdürülüb:
Erik Vert - regional planlaşdırma, mərkəzsizləşdirmə və mənzil təsərrüfatı naziri
Anıes Panıe-Ryunaşer - ekoloji keçid, biomüxtəliflik, balıqçılıq, dəniz ehtiyatları və meşələr naziri
Naima Muçu - transformasiya və dövlət qulluğu, süni intellekt və rəqəmsal texnologiyalar naziri
Filip Tabarro - nəqliyyat naziri
Marina Ferrari - idman, gənclər və icma həyat naziri.
Baş nazirin səlahiyyət verdiyi nazirlər arasında hazırda yalnız iki ad var: Aurore Berger hökumətin rəsmi sözçüsü olacaq, həmçinin gender bərabərliyi və ayrı-seçkiliklə mübarizəyə, Matye Lefebvre parlamentlə əlaqələrə cavabdeh olacaq.
Qalan hökumət üzvlərinin adları gələn həftə açıqlanacaq. KİV-in məlumatına görə, kabinet üzvlərinin ümumi sayı 25-i keçməyəcək.