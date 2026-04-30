"История о фолк-джазе": новый фильм о культурном диалоге Азербайджана и Швеции

Фильм "История о фолк-джазе: с Запада на Восток" (A Story About Folkjazz: From West to East) шведского режиссера Микаэля Силкеберга раскрывает джаз не просто как музыкальный жанр, а как универсальный язык, способный передавать культурную идентичность и соединять Восток и Запад.

Как сообщает Report, об этом написал посол Азербайджана в Швеции Заур Ахмедов на своей странице в соцсети Х, напомнив, что 30 апреля мир отмечает Международный день джаза.

По словам посла, картина рассказывает об уникальном культурном взаимодействии между Швецией и Азербайджаном, где джаз переплетается с народными музыкальными традициями, формируя универсальный язык, объединяющий культуры.

События в фильме начинаются в Стокгольме и обращены к наследию шведского джазового пианиста Яна Юханссона, чья работа Jazz på Svenska стала важной частью музыкальной идентичности страны. Далее повествование переносится к исторической встрече 1966 года на джазовом фестивале в Таллине, где Юханссон познакомился с легендой азербайджанского джаза Вагифом Мустафазаде.

Как отмечается, Мустафазаде в тот период развивал революционный синтез джаза и мугама - традиционного музыкального искусства Азербайджана, отличающегося импровизацией, сложной модальной структурой и микротональностью.

"Это была встреча "в параллельной вселенной", которая раскрыла поразительные сходства между шведским фолк-джазом и азербайджанским джаз-мугамом: разные музыкальные языки, объединенные эмоцией и свободой импровизации", - пишет посол.

Продолжая путешествие на восток, фильм прибывает в Баку - исторический перекресток цивилизаций между Европой и Азией. Подчеркивается, что уникальное географическое положение Азербайджана оказало глубокое влияние на формирование его музыкальной культуры. Мугам впитал в себя культурные слои разных эпох, а с приходом джаза в XX веке Баку стал благоприятной средой для музыкального синтеза.

"Несмотря на ограничения советского периода, джаз в Азербайджане продолжал развиваться как пространство творческой свободы, благодаря чему Баку получил репутацию "города джаза", восхищающего своими яркими фестивалями и космополитичной атмосферой", - подчеркнул посол.

В фильме также показаны Дом-музей Вагифа Мустафазаде и беседы с современными музыкантами, которых продолжает вдохновлять наследие Мустафазаде.

Особое место в ленте занимают выступления известных азербайджанских джазовых исполнителей, среди которых дочь корифея – Азиза Мустафазаде, а также всемирно известные Исфар Сарабский, Шахин Новрасли, Эмиль Афрасияб, Эльчин Ширинов и Этибар Асадли.