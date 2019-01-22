Лейбористская партия Великобритании выступила за повторное проведение референдума

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Лейбористская партия Великобритании внесла на рассмотрение парламента поправку к законодательству по Brexit, которая предусматривает проведение второго референдума по вопросу о членстве страны в Евросоюзе, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Газета The Guardian пишет, что руководство партии приняло решение о проведении повторного голосования, которое может быть поставлено на голосование уже на следующей неделе.

Помимо вопроса о референдуме, авторы поправки призывают депутатов проголосовать за альтернативный план лейбористов по Brexit. Он предполагает, что Великобритания после выхода из сообщества будет оставаться в таможенном союзе и сохранять прочные отношения с единым рынком сообщества. Права граждан и потребительские стандарты предусматривается гармонизировать с имеющимися в ЕС.

По словам главы партии Джереми Корбина, поправка позволит депутатам голосовать за варианты, призванные "покончить с тупиком", в котором оказался Brexit, и предотвратить "хаос бездействия".