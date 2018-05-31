Лавров пригласил Ким Чен Ына в Россию - ОБНОВЛЕНО

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне пригласил его посетить страну, передает Report со ссылкой на РИА Новости.
"Приезжайте, мы будем очень рады", - заявил С.Лавров.
*** 11:45
Глава МИД России Сергей Лавров провел в Пхеньяне встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил источник в российской делегации.
Отметим, что глава российского внешнеполитического ведомства находится с визитом в КНДР.
Ранее он провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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