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    Лавров пригласил Ким Чен Ына в Россию - ОБНОВЛЕНО

    Ранее он провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо© МИД России

    Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне пригласил его посетить страну, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Приезжайте, мы будем очень рады", - заявил С.Лавров.

    *** 11:45

    Глава МИД России Сергей Лавров провел в Пхеньяне встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил источник в российской делегации.

    Отметим, что глава российского внешнеполитического ведомства находится с визитом в КНДР.

    Ранее он провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.

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