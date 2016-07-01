 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Лавров обсудит с главой МИД Турции нормализацию двусторонних отношений

    Встреча состоится на полях заседания Совета глав МИД ОЧЭС

    Баку. 1 Июля. REPORT.AZ/ Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу, в соответствии с договоренностью президентов двух стран, проведут переговоры в Сочи.

    Как передает Report, встреча состоится "на полях" заседания Совета глав МИД Организации черноморского экономического сотрудничества.

    Главными темами беседы станут вопросы нормализации двусторонних отношений, серьезно пошатнувшихся после атаки 24 ноября 2015 года турецких ВВС на российский Су-24, а также сирийское урегулирование.

    Последний раз Лавров и Чавушоглу лично общались "на полях" заседания СМИД ОБСЕ 3 декабря в Белграде.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi