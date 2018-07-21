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    Лавров и Помпео обсудили по телефону перспективы нормализации отношений России и США

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео обсудили по телефону перспективы нормализации отношений двух стран. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МИД РФ.

    В разговоре с Помпео глава МИД РФ назвал обвинения американских властей против россиянки Бутиной сфабрикованными. Лавров также подчеркнул необходимость скорейшего освобождения Бутиной.

    Также Лавров обсудил с госсекретарем США двусторонние отношения, Сирию и КНДР. Также стороны обсудили возможное взаимодействие РФ и США по решению гуманитарных проблем Сирии.

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