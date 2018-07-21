Лавров и Помпео обсудили по телефону перспективы нормализации отношений России и США

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео обсудили по телефону перспективы нормализации отношений двух стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МИД РФ.

В разговоре с Помпео глава МИД РФ назвал обвинения американских властей против россиянки Бутиной сфабрикованными. Лавров также подчеркнул необходимость скорейшего освобождения Бутиной.

Также Лавров обсудил с госсекретарем США двусторонние отношения, Сирию и КНДР. Также стороны обсудили возможное взаимодействие РФ и США по решению гуманитарных проблем Сирии.