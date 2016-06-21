Лавров и Керри обсудили урегулирование в Сирии

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри обсудили перспективы возобновления межсирийских переговоров в Женеве.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает МИД РФ.

Телефонный разговор состоялся во вторник по инициативе американской стороны.

"Рассматривались также перспективы возобновления межсирийских переговоров в Женеве, для чего оппонентам властей необходимо отказаться от порочной практики выдвижения предварительных условий, что противоречит решениям Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.