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    Лавров и Керри обсудили урегулирование в Сирии

    Рассматривались также перспективы возобновления межсирийских переговоров в Женеве

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри обсудили перспективы возобновления межсирийских переговоров в Женеве.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает МИД РФ.

    Телефонный разговор состоялся во вторник по инициативе американской стороны.

    "Рассматривались также перспективы возобновления межсирийских переговоров в Женеве, для чего оппонентам властей необходимо отказаться от порочной практики выдвижения предварительных условий, что противоречит решениям Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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