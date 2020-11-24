ЛАГ: Экономические потери арабских стран от пандемии превысили $150 млрд

В Лиге арабских государств считают, что экономические потери арабских государств от пандемии превысили 150 млрд долларов США.

В Лиге арабских государств считают, что экономические потери арабских государств от пандемии превысили 150 млрд долларов США.

Об этом сообщил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт.

"Ожидается сокращение ВВП арабского региона на 6%, экономические потери оцениваются в 150 млрд долларов США, примерно 17 млн человек потеряли работу, еще 15 млн арабов оказались ввергнуты в нищету, - заявил он во время видео-конференц-связи генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с руководителями региональных организаций. - Задолженность арабских стран выросла еще на 220 млрд долларов США, которые требуются на обслуживание и погашение внешних долгов. Пандемия, отметил генсек ЛАГ, "легла тяжким дополнительным бременем на арабский регион, который уже отягощен войнами, вооруженными конфликтами, беженцами, перемещенными лицами и другими огромными структурными проблемами, влияющими на безопасность и стабильность многих его стран".

Он призвал к объединению международных и региональных усилий для обеспечения скорейшего, справедливого и всеобъемлющего распределения вакцин, а также выступил за организацию экстренного финансирования их поставок в развивающиеся и наименее развитые страны. Он также обратился к странам и международным кредиторам с призывом снизить или уменьшить долги наименее развитых стран.