О нас

Kyodo: В проекте заявления G20 есть критика России и несогласие с санкциями

Kyodo: В проекте заявления G20 есть критика России и несогласие с санкциями Проект заявления по итогам саммита G20 содержит как осуждение РФ в связи с ситуацией в Украине, так и несогласие ряда стран в связи с санкциями и рядом других вопросов.
Другие страны
15 ноября 2022 г. 09:49
Kyodo: В проекте заявления G20 есть критика России и несогласие с санкциями

Проект заявления по итогам саммита G20 содержит как осуждение РФ в связи с ситуацией в Украине, так и несогласие ряда стран в связи с санкциями и рядом других вопросов.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Ранее газета Financial Times сообщила, что страны G20 договорились об итоговом коммюнике саммита, в котором содержится осуждение военных действий в Украине и отвергается "эпоха войны". По утверждению издания, текст был согласован после нескольких дней переговоров между официальными лицами западных стран, России и Китая.

Вместе с тем председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что страны "двадцатки" смогли на уровне доверенных лиц договориться об итоговом коммюнике, но среди руководителей консенсуса пока нет.

Саммит G20 начался во вторник на острове Бали, который продлится до 16 ноября.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор
Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор
14 ноября 2022 г. 22:52
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
14 ноября 2022 г. 10:17
В одном из американских городов 8 ноября объявлено Днем Победы Азербайджана
ФотоВ одном из американских городов 8 ноября объявлено Днем Победы Азербайджана
12 ноября 2022 г. 12:45
В торговом центре Баку вновь выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности
ФотоВ торговом центре Баку вновь выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности
12 ноября 2022 г. 12:05
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Конституции
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Конституции
12 ноября 2022 г. 11:04
Лидеры ОТГ подтвердили готовность внести вклад в усилия Азербайджана по постконфликтному восстановлению
Лидеры ОТГ подтвердили готовность внести вклад в усилия Азербайджана по постконфликтному восстановлению
11 ноября 2022 г. 19:46
Французско-армянский дуэт  – союзники в плену у химер
Французско-армянский дуэт  – союзники в плену у химер
11 ноября 2022 г. 17:52
ЕС приветствует шаги сторон для достижения прочного и устойчивого мира на Южном Кавказе
ЕС приветствует шаги сторон для достижения прочного и устойчивого мира на Южном Кавказе
11 ноября 2022 г. 16:03
Президент Ильхам Алиев : Мы на своих родных землях на азербайджано-армянской границе
Президент Ильхам Алиев : Мы на своих родных землях на азербайджано-армянской границе
11 ноября 2022 г. 10:47
Президент Азербайджана проинформировал участников саммита ОТГ о провокациях Армении
Президент Азербайджана проинформировал участников саммита ОТГ о провокациях Армении
11 ноября 2022 г. 10:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi