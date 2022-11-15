Kyodo: В проекте заявления G20 есть критика России и несогласие с санкциями

Проект заявления по итогам саммита G20 содержит как осуждение РФ в связи с ситуацией в Украине, так и несогласие ряда стран в связи с санкциями и рядом других вопросов.

Проект заявления по итогам саммита G20 содержит как осуждение РФ в связи с ситуацией в Украине, так и несогласие ряда стран в связи с санкциями и рядом других вопросов.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Ранее газета Financial Times сообщила, что страны G20 договорились об итоговом коммюнике саммита, в котором содержится осуждение военных действий в Украине и отвергается "эпоха войны". По утверждению издания, текст был согласован после нескольких дней переговоров между официальными лицами западных стран, России и Китая.

Вместе с тем председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что страны "двадцатки" смогли на уровне доверенных лиц договориться об итоговом коммюнике, но среди руководителей консенсуса пока нет.

Саммит G20 начался во вторник на острове Бали, который продлится до 16 ноября.