КТК приостановил грузовые операции после атаки БПЛА по Новороссийску

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостанавливал грузовые операции после ночной атаки украинских БПЛА и повреждения административного корпуса морского терминала под Новороссийском.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба КТК.

"В результате ночного удара БПЛА по муниципальному образованию (МО) Новороссийск повреждения от поражающих элементов боевой части БПЛА получил административный корпус Морского терминала КТК под Новороссийском. В Южной Озереевке расположен главный центр управления Каспийского Трубопроводного Консорциума, из которого осуществляется контроль за работой всей трубопроводной системы Тенгиз - Новороссийск в России и в Казахстане", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет, так как сразу после объявления общегородского сигнала тревоги персонал был эвакуирован в укрытия.

Ранее украинские СМИ сообщали, что вооруженные силы Украины и СБУ в результате ночной атаки беспилотниками на российский город Новороссийск повредили нефтеналивной терминал и десантный корабль.