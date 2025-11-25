Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    КТК приостановил грузовые операции после атаки БПЛА по Новороссийску

    Другие страны
    • 25 ноября, 2025
    • 14:47
    КТК приостановил грузовые операции после атаки БПЛА по Новороссийску

    Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостанавливал грузовые операции после ночной атаки украинских БПЛА и повреждения административного корпуса морского терминала под Новороссийском.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба КТК.

    "В результате ночного удара БПЛА по муниципальному образованию (МО) Новороссийск повреждения от поражающих элементов боевой части БПЛА получил административный корпус Морского терминала КТК под Новороссийском. В Южной Озереевке расположен главный центр управления Каспийского Трубопроводного Консорциума, из которого осуществляется контроль за работой всей трубопроводной системы Тенгиз - Новороссийск в России и в Казахстане", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что пострадавших нет, так как сразу после объявления общегородского сигнала тревоги персонал был эвакуирован в укрытия.

    Ранее украинские СМИ сообщали, что вооруженные силы Украины и СБУ в результате ночной атаки беспилотниками на российский город Новороссийск повредили нефтеналивной терминал и десантный корабль.

    КТК Украина Россия российско-украинская война
    Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu Novorossiyskə PUA hücumundan sonra yük əməliyyatlarını dayandırıb
    CPC suspends cargo operations after UAV attack on Novorossiysk

    Последние новости

    15:24

    У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Другие
    15:12

    Бюро обязательного страхования Азербайджана будет представлено в IRC

    Финансы
    15:11

    Посол: Проблему насилия в отношении женщин можно решить только совместными усилиями

    Другие страны
    14:56

    SOCAR в 2026 году начнет крупнейшие в своей истории сейсмические исследования

    Энергетика
    14:47

    КТК приостановил грузовые операции после атаки БПЛА по Новороссийску

    Другие страны
    14:41
    Фото

    Вернувшимся в село Ханюрду 11 семьям вручены ключи от домов

    Внутренняя политика
    14:37

    СМИ: ВСУ повредили нефтяной терминал РФ в Новороссийске

    Другие страны
    14:32

    Il Meridiano Sport: "Карабах" — это команда, которая приучила всех к сюрпризам

    Футбол
    14:28
    Фото

    В Нахчыване проходит Форум солидарности НПО стран ОТГ

    Внешняя политика
    Лента новостей