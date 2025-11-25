СМИ: ВСУ повредили нефтяной терминал РФ в Новороссийске

Вооруженные силы Украины и СБУ в результате ночной атаки беспилотниками на российский город Новороссийск повредили нефтеналивной терминал и десантный корабль.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

Источники сообщают о попадании по инфраструктуре нефтетерминала (нефтеналивные стендеры и манифольды) и по позициям систем ПВО С-300/С-400. По предварительным данным, поврежден также большой десантный корабль проекта 1171, находившийся у причала военно-морской базы.

Отметим, что порт Новороссийск является вторым по величине центром экспорта нефти в России и главной базой Черноморского флота РФ.