СМИ: ВСУ повредили нефтяной терминал РФ в Новороссийске
- 25 ноября, 2025
- 14:37
Вооруженные силы Украины и СБУ в результате ночной атаки беспилотниками на российский город Новороссийск повредили нефтеналивной терминал и десантный корабль.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.
Источники сообщают о попадании по инфраструктуре нефтетерминала (нефтеналивные стендеры и манифольды) и по позициям систем ПВО С-300/С-400. По предварительным данным, поврежден также большой десантный корабль проекта 1171, находившийся у причала военно-морской базы.
Отметим, что порт Новороссийск является вторым по величине центром экспорта нефти в России и главной базой Черноморского флота РФ.
