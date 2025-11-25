Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    СМИ: ВСУ повредили нефтяной терминал РФ в Новороссийске

    Другие страны
    • 25 ноября, 2025
    • 14:37
    СМИ: ВСУ повредили нефтяной терминал РФ в Новороссийске

    Вооруженные силы Украины и СБУ в результате ночной атаки беспилотниками на российский город Новороссийск повредили нефтеналивной терминал и десантный корабль.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

    Источники сообщают о попадании по инфраструктуре нефтетерминала (нефтеналивные стендеры и манифольды) и по позициям систем ПВО С-300/С-400. По предварительным данным, поврежден также большой десантный корабль проекта 1171, находившийся у причала военно-морской базы.

    Отметим, что порт Новороссийск является вторым по величине центром экспорта нефти в России и главной базой Черноморского флота РФ.

    Украина Россия ВСУ российско-украинская война терминал Новороссийск
    KİV: Ukrayna Rusiyanın neft terminalına zərbə endirib

    Последние новости

    15:24

    У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Другие
    15:12

    Бюро обязательного страхования Азербайджана будет представлено в IRC

    Финансы
    15:11

    Посол: Проблему насилия в отношении женщин можно решить только совместными усилиями

    Другие страны
    14:56

    SOCAR в 2026 году начнет крупнейшие в своей истории сейсмические исследования

    Энергетика
    14:47

    КТК приостановил грузовые операции после атаки БПЛА по Новороссийску

    Другие страны
    14:41
    Фото

    Вернувшимся в село Ханюрду 11 семьям вручены ключи от домов

    Внутренняя политика
    14:37

    СМИ: ВСУ повредили нефтяной терминал РФ в Новороссийске

    Другие страны
    14:32

    Il Meridiano Sport: "Карабах" — это команда, которая приучила всех к сюрпризам

    Футбол
    14:28
    Фото

    В Нахчыване проходит Форум солидарности НПО стран ОТГ

    Внешняя политика
    Лента новостей