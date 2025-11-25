İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    KİV: Ukrayna Rusiyanın neft terminalına zərbə endirib

    • 25 noyabr, 2025
    • 14:54
    KİV: Ukrayna Rusiyanın neft terminalına zərbə endirib

    Ukrayna Silahlı Qüvvələri və Təhlükəsizlik Xidməti Rusiyanın Novorossiysk şəhərinə gecə saatlarında pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum nəticəsində neft terminalını və desant gəmisini zədələyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna" Təhlükəsizlik Xidmətindəki mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Mənbələr neft terminalının infrastrukturuna və S-300/S-400 HHM sistemlərinin mövqelərinə zərbələrin endirildiyi barədə məlumat verirlər. İlkin məlumatlara görə, hərbi dəniz bazasının körpüsündə olan böyük desant gəmisi də zədələnib.

    Qeyd edək ki, Novorossiysk limanı Rusiyada neft ixracının ikinci ən böyük mərkəzi və Rusiyanın Qara dəniz donanmasının əsas bazasıdır.

    Ukrayna Rusiya Rusiya-Ukrayna müharibəsi Novorossiysk
