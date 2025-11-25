Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu Novorossiyskə PUA hücumundan sonra yük əməliyyatlarını dayandırıb
Digər ölkələr
- 25 noyabr, 2025
- 15:12
Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu (KTK) gecə saatlarında Ukrayna PUA-larının Novorossiyskə hücumu nəticəsində dəniz terminalının inzibati binasının zədələnməsindən sonra yük əməliyyatlarını dayandırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə konsorsiumun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
