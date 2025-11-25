İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu Novorossiyskə PUA hücumundan sonra yük əməliyyatlarını dayandırıb

    Digər ölkələr
    • 25 noyabr, 2025
    • 15:12
    Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu (KTK) gecə saatlarında Ukrayna PUA-larının Novorossiyskə hücumu nəticəsində dəniz terminalının inzibati binasının zədələnməsindən sonra yük əməliyyatlarını dayandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə konsorsiumun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu PUA
    КТК приостановил грузовые операции после атаки БПЛА по Новороссийску
    CPC suspends cargo operations after UAV attack on Novorossiysk

