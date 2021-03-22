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КС Молдовы признал законным указ о выдвижении Гросу в премьеры

КС Молдовы признал законным указ о выдвижении Гросу в премьеры Конституционный суд (КС) Молдавии признал законным указ президента страны Майи Санду о выдвижении на пост премьер-министра Игоря Гросу.
Другие страны
22 марта 2021 г. 21:23
КС Молдовы признал законным указ о выдвижении Гросу в премьеры
Игорь Гросу

Конституционный суд (КС) Молдавии признал законным указ президента страны Майи Санду о выдвижении на пост премьер-министра Игоря Гросу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое решение было принято в понедельник на заседании, которое транслировала в YouTube пресс-служба КС.

"Признать конституционным указ президента Республики Молдова № 47-IX от 16 марта 2021 года, касающийся выдвижения кандидата на пост премьер-министра", - зачитала решение председатель КС Домника Маноле.

Напомним, что выдвижение Гросу оспорили депутаты Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), которые попросили суд приостановить действие указа Санду и признать его незаконным. Они считают, что президент повторно нарушила конституцию, так как вновь не согласовала кандидатуру на пост премьера с депутатами.

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