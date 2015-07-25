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    Крымские татары обратились к Реджепу Эрдогану

    Они просят президента не поддерживать так называемый конгресс крымско-татарского народа

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Крымские татары обратились к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой не поддерживать намеченный на 1-2 августа так называемый конгресс крымско-татарского народа.

    Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, соответствующий документ принят на конференции общественного движения "Крым", участие в которой приняли представители более 20 организаций крымских татар.

    "Из сообщений прессы стало известно, что организаторы отправили приглашение посетить так называемый конгресс и в ваш адрес. Просим вас проявить свойственную вам мудрость и не стать инструментом международной провокации, направленной на разобщение и разделение наших стран", - говорится в обращении крымских татар к Эрдогану.

    Инициаторами проведения конгресса в Турции выступили бывшие лидеры меджлиса крымских татар Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров. В настоящее время они находятся на территории Украины, въезд в Россию им запрещен по решению суда на пять лет.

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