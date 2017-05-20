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    Король Саудовской Аравии наградил Трампа золотой медалью

    Президент США награжден золотой медалью во время приема в королевском дворе

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд наградил президента США Дональда Трампа высшей гражданской наградой королевства — медалью короля Абдулазиза, сообщает  Report cо ссылкой на Reuters. 

    Трамп был награжден золотой медалью во время приема в королевском дворе.

    Ранее король Салман назвал визит Трампа вкладом в укрепление безопасности.

    Напомним, Трамп сегодня прибыл с первым официальным визитом в Саудовскую Аравию.

    После визита в  Эр-Рияд президент США посетит Израиль и Ватикан, а затем примет участие в саммите НАТО в Брюсселе и встрече лидеров G-7 на Сицилии. 

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