Король Саудовской Аравии наградил Трампа золотой медалью

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд наградил президента США Дональда Трампа высшей гражданской наградой королевства — медалью короля Абдулазиза, сообщает Report cо ссылкой на Reuters.

Трамп был награжден золотой медалью во время приема в королевском дворе.

Ранее король Салман назвал визит Трампа вкладом в укрепление безопасности.

Напомним, Трамп сегодня прибыл с первым официальным визитом в Саудовскую Аравию.

После визита в Эр-Рияд президент США посетит Израиль и Ватикан, а затем примет участие в саммите НАТО в Брюсселе и встрече лидеров G-7 на Сицилии.