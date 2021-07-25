Король Иордании встречался с премьером Израиля

Король Иордании Абдалла II заявил, что встречался с премьером Израиля Нафтали Беннетом и министром обороны страны Бени Ганцем после формирования нового израильского правительства.

Король Иордании Абдалла II заявил, что встречался с премьером Израиля Нафтали Беннетом и министром обороны страны Бени Ганцем после формирования нового израильского правительства.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом король сообщил телеканалу CNN.

"Я вышел с этих встреч очень воодушевленным. Я считаю, что за последние две недели мы стали свидетелями не только улучшения взаимопонимания меду Израилем и Иорданией, но и голосов из Израиля и Палестины о том, что нам необходимо двигаться вперед", - заявил иорданский король.

Абдалла II выразил мнение, что арабские страны подходят к вопросу об отношениях с Израилем, исходя из собственных интересов в национальной безопасности.