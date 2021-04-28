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Корабль США произвел предупредительные выстрелы по иранским судам

Корабль США произвел предупредительные выстрелы по иранским судам В Персидском заливе патрульный корабль ВМС США произвел несколько предупредительных выстрелов для трех кораблей, предположительно принадлежащих Корпусу стражей исламской революции
Другие страны
28 апреля 2021 г. 01:54
Корабль США произвел предупредительные выстрелы по иранским судам

В Персидском заливе патрульный корабль ВМС США произвел несколько предупредительных выстрелов для трех кораблей, предположительно принадлежащих Корпусу стражей исламской революции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, выстрелы последовали после того, как три корабля пошли на сближение с судном ВМС США.

"Экипажи США сделали несколько предупреждений напрямую по радио и через громкоговорители, но суда КСИР продолжили маневры на близком расстоянии. Затем экипаж Firebolt произвел предупредительные выстрелы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого суда КСИР отошли на безопасное расстояние от кораблей США.

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