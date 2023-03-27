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Контрразведка Польши задержала иностранца за шпионаж в пользу РФ

Контрразведка Польши задержала иностранца за шпионаж в пользу РФ Служба военной контрразведки Польши задержала в Гданьске иностранца, предъявив ему обвинения в шпионаже в пользу России.
Другие страны
27 марта 2023 г. 12:58
Контрразведка Польши задержала иностранца за шпионаж в пользу РФ

Служба военной контрразведки Польши задержала в Гданьске иностранца, предъявив ему обвинения в шпионаже в пользу России.

Как передает Report, об этом сообщает Польское телевидение.

Сообщается, что иностранец находился в Польше с января. Ему вменяется сбор сведений о критически важной инфраструктуре в Поморском и Куявско-Поморском воеводстве на севере Польши.

"Прокурор предъявил задержанному обвинения в ведении шпионской деятельности в пользу российской разведки", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры в Гданьске Гражина Ваврынюк.

По ее словам, во время допроса подозреваемый признался в шпионской деятельности и передал следователям детали. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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