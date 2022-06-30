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Консульство Бельгии в России приостановит выдачу краткосрочных виз

Консульство Бельгии в России приостановит выдачу краткосрочных виз Консульство Бельгии в России перестанет выдавать краткосрочные визы с 1 июля 2022 года. Сроки приостановки не уточняются.
Другие страны
30 июня 2022 г. 03:15
Консульство Бельгии в России приостановит выдачу краткосрочных виз

Консульство Бельгии в России перестанет выдавать краткосрочные визы с 1 июля. Сроки приостановки не уточняются.

Как передает Report, об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на визовый центр страны.

Уточняется, что с 1 июля визовый центр Бельгии будет принимать только студенческие визы, однократные рабочие визы, а также визы для воссоединения семьи и для членов семьи, которые сопровождают заявителей на рабочую визу и планируют прибыть в Бельгию до 31 августа. Подобные ограничения означают, что с 1 июля консульство страны перестанет принимать заявления на получение визы сроком менее 90 дней.

В визовом центре Бельгии пояснили ассоциации туроператоров, что данная временная мера будет отменена, как только посольство государства восстановит способность обрабатывать все без исключения заявления на получение визы

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Версия на азербайджанском языке Belçika iyulun 1-dən Rusiyaya vizaların verilməsini dayandıracaq

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